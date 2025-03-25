千萬元買預售屋 六都加新竹縣市僅剩9區可選

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（中央社記者何秀玲台北25日電）591實價登錄統計，2024年若要以新台幣千萬元預算買預售屋，六都加新竹縣市僅剩9個行政區可選擇，相較2023年還有15個行政區，短短一年就驟減6個；現階段雙北、新竹地區早已突破千萬元，僅剩桃園、台中、台南、高雄仍有總價千萬以內的區域能入手。

591房屋交易網今天發出新聞稿表示，去年下半年受央行打炒房政策衝擊，房市買氣一路急轉直下，但多數建商對價格堅持，預售屋房價短期沒鬆動跡象，只是從過去幾年的「一路暴衝」變成「小跑步」而已。如今小資族想靠千萬預算一圓成家夢，難度越來越高，可挑選地區也是又遠又少。

去年成交總價930萬元至999萬元有5個行政區，由高至低包括高雄市岡山區999萬元、桃園市楊梅區993.5萬元、台南市安定區988萬元、台中市后里區972.5萬元、台南市新營區931.5萬元。

其中，高雄岡山區去年預售總價已達999萬元，距千萬門檻僅一步之遙，岡山因坐擁台鐵、捷運紅線與國道1號等交通便捷優勢，加上周邊有路竹與橋頭科學園區議題帶動，房價進一步提升。

桃園楊梅也不遑多讓，去年預售屋總價同樣近千萬元，不僅如此，由於此區房價相對周邊具競爭力且聯外交通便捷，吸引雙北、新竹通勤族目光，推升成交量突破千件。

再來是去年成交總價570萬元至845萬元有4個行政區，由高至低包括桃園市觀音區845萬元、桃園市龍潭區805.5萬元、高雄市大寮區727萬元、高雄市林園區576.5萬元。

591房屋交易網指出，北台灣千萬元內買預售屋，除了桃園楊梅之外，觀音、龍潭2區房價甚至不用900萬元，其中觀音近年受惠台商回流帶來大量人口進駐，加上區域內重劃區推案密集，持續為房市提供支撐力道，為北台灣小資族買房熱區。

此外，龍潭除了具備聯外交通便捷的優勢，還有中科院、陸軍總部、龍潭科學園區大量就業人口，居住需求強勁。

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最後則是高雄大寮與林園，不僅單價仍維持2字頭，總價也分別僅需700多萬元與500多萬元，大寮擁有捷運橘線以及工業區大量就業機會，持續吸引鳳山外溢買盤湧入。

林園則受惠南台灣半導體S廊帶產業發展，還有未來捷運小港林園線、國道7號等重大建設，低房價優勢使其成為理想購屋地點。（編輯：林家嫻）1140325