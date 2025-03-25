漢翔攜馬來西亞縱橫集團 拓東南亞儲能、航空版圖

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（中央社記者江明晏台北25日電）漢翔今天宣布，與當地上市公司縱橫集團（Cape EMS Bhd）簽約簽署合作意向書，雙方將在儲能、航空、生技醫療3大領域合作，共拓東南亞市場。漢翔透過新聞稿說明，董事長胡開宏率隊前往馬來西亞，今天與當地上市公司縱橫集團（Cape EMS Bhd）總裁鄭莉蓁簽署合作意向書。

漢翔說明，隨著漢翔上週「2MW風光儲電力島示範案場」正式啟用，進軍海外市場的計畫已馬不停蹄展開。漢翔經由航太級電控技術的整合，打造電力系統─「電力島」，並計畫與縱橫集團攜手，將電力島的多元應用推廣至東南亞。

馬來西亞縱橫集團是一家技術密集的電子設備與元件製造商，也跨足儲能、醫療與生技。全球能源轉型浪潮中，再生能源的儲存與應用成為產業趨勢，漢翔與縱橫集團將提供穩定的供電環境，為各大企業提供最佳電力使用方案，搶占東南亞儲能市場先機。

另外，漢翔表示，雙方也將針對航太零件製造、生技醫療精密零件製造等業務進行廠房、產線與技術上的合作，漢翔製造航空零組件，縱橫集團則擁有精密機械產業鏈，並具備高精度特殊技術生產能力，能在航太與生技醫療領域共同整合製造體系，強化全球布局。

談到此次合作，漢翔董事長胡開宏認為，面對全球產業的需求快速變化，與國際盟友的合作至關重要，漢翔與縱橫集團透過技術、資源與市場的交流，加速成長軌跡，並為雙方打開不同領域的大門。

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縱橫集團總裁鄭莉蓁也強調，雙方在精密機械與航空產品製造各擁優勢，攜手合作能讓產品組合更加多元，共同拓展國際市場。

漢翔強調，與縱橫集團的合作，是台灣企業南進的重要里程碑，也是台、馬兩國在儲能、航空與生技醫療領域的重要交流，預期將為全球產業帶來新的發展動能。（編輯：張若瑤）1140325