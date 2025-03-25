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台股漲166.55點

2025/3/25 14:08
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（中央社台北25日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲166.55點，為22273.19點，漲幅0.75%，成交金額新台幣2498.64億元。

加權指數開盤為22269.37點，盤中最高22414.02點，最低22228.68點；不含金融股指數19334.14點，漲163.75點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.74%、食品股漲0.3%、塑化股跌0.45%、紡織股跌0.58%、機電股漲1.18%、造紙股跌0.54%、營建股跌0.88%、金融股跌0.05%。

委買張數1856萬2246張，委賣張數1023萬4504張，成交張數495萬3074張。

收盤時上漲302家，下跌643家，持平118家。

成交量前5名個股為富邦恒生國企正2、華邦電、群創、上曜、期街口布蘭特正2。

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漲幅前5名個股為界霖、邁達特、華經、康控-KY、大武山。

跌幅前5名個股為台揚、新建、台灣虎航、成信實業*-創、有成精密。1140325

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