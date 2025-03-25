積極防詐 兆豐銀首推T+2延後交易猶豫期服務

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（中央社記者羅元駿台北25日電）金融機構積極應對詐騙，兆豐銀今天指出，領先業界首推「T+2延後交易猶豫期」反詐服務，提供客戶2天的匯款猶豫期，有更多冷靜思考的時間，避免因衝動匯款造成可能財損。

兆豐銀今天發表新聞稿指出，假投資詐騙財損金額居高不下，目前僅透過第一線銀行員懇切的關懷提問，難於短時間內說服客戶，因此兆豐銀率業界之先推出T+2延後交易猶豫期服務。

兆豐銀說明，客戶可透過預先申請以及適用單次交易模式，在辦理匯款交易後的第2個營業日，銀行才實際將款項匯出，等於多獲得2天猶豫期，可以多求證、多想想是否遭遇詐騙。若確認是可疑交易，於2日內（T日、T+1日）均可致電或返回兆豐銀原交易分行取消匯款。

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兆豐銀說，延後交易猶豫期可增加一道防詐閘門，在匯款前能再重新冷靜、理智檢視，預留撤銷原匯款指示的機會。

兆豐銀補充，今年1月成立「金融與科技反詐大聯盟」，期許透過科技創新建立防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙，率先導入「68017」專屬認證簡碼簡訊服務，也與聯盟成員AI科技公司Gogolook合作，將兆豐銀全台營業據點的電話號碼加入「Whoscall認證商家號碼」綠勾勾認證，提升民眾識詐防詐意識。（編輯：林家嫻）1140325