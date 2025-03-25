加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

積極防詐 兆豐銀首推T+2延後交易猶豫期服務

2025/3/25 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北25日電）金融機構積極應對詐騙，兆豐銀今天指出，領先業界首推「T+2延後交易猶豫期」反詐服務，提供客戶2天的匯款猶豫期，有更多冷靜思考的時間，避免因衝動匯款造成可能財損。

兆豐銀今天發表新聞稿指出，假投資詐騙財損金額居高不下，目前僅透過第一線銀行員懇切的關懷提問，難於短時間內說服客戶，因此兆豐銀率業界之先推出T+2延後交易猶豫期服務。

兆豐銀說明，客戶可透過預先申請以及適用單次交易模式，在辦理匯款交易後的第2個營業日，銀行才實際將款項匯出，等於多獲得2天猶豫期，可以多求證、多想想是否遭遇詐騙。若確認是可疑交易，於2日內（T日、T+1日）均可致電或返回兆豐銀原交易分行取消匯款。

google news透過 Google News追蹤中央社

兆豐銀說，延後交易猶豫期可增加一道防詐閘門，在匯款前能再重新冷靜、理智檢視，預留撤銷原匯款指示的機會。

兆豐銀補充，今年1月成立「金融與科技反詐大聯盟」，期許透過科技創新建立防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙，率先導入「68017」專屬認證簡碼簡訊服務，也與聯盟成員AI科技公司Gogolook合作，將兆豐銀全台營業據點的電話號碼加入「Whoscall認證商家號碼」綠勾勾認證，提升民眾識詐防詐意識。（編輯：林家嫻）1140325

#兆豐銀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：