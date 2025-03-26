外資小幅賣超台股2億 提款聯電布局中信金

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（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開高走低、量縮翻黑，終場小跌12.9點，收22260.29點，三大法人合計買超41.95億元，其中外資賣超2.26億元，調節聯電逾1.5萬張居冠，買超中信金、大成鋼等，投顧指出，對等關稅議題遲未明朗化，台股近期量縮狹幅震盪，觀望氣氛濃厚。

受市場擔憂對等關稅情緒，台股今天開高震盪，早盤漲約124點，逼近22400點關卡，隨後漲勢收斂翻黑，終場小跌12.9點，收22260.29點，成交值僅新台幣2149.53億元。

三大法人今天合計買超41.95億元。其中，自營商買超8.53億元，投信買超35.68億元，外資及陸資賣超2.26億元。值得注意的是，外資再度轉賣，自營商連2買，投信則連續4個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資今天買超排行方面，買超中信金位居第一，逾2.2萬張、其次為大成鋼，逾1.4萬張、新光金逾1.4萬張，接續為大同、凱基金、亞泥、寶成、華經、台達電、復華台灣科技優息。

賣超排行方面，外資今天賣超聯電居冠、賣超逾1.5萬張，賣超長榮航逾萬張，群益優選非投等債逾7000張，接續賣超亞光、台積電、友達、永豐金、台化、華南金、仁寶。其中賣超台積電逾5200張。

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兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，受到對等關稅議題遲未明朗化，台股這幾天都開高走低，量縮狹幅震盪格局，顯示觀望氣氛濃厚。

他接著說明，自美國總統川普先前釋出對等關稅議題，市場大幅震盪，但近期有提到可能會有彈性，如果晶片方面可受到豁免，對半導體占比高的台股而言就會是大利多，但由於還是停留在猜測，因此市場橫盤整理，「多頭不敢躁進，空方也不至於大賣」。（編輯：楊凱翔）1140326