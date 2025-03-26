國泰世華銀與警政署國教署簽署MOU 強化校園防詐意識

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（中央社記者羅元駿台北26日電）近年詐騙手法層出不窮，國泰世華銀今天與內政部警政署、教育部國民及學前教育署共簽合作意向書（MOU），盼透過扎根基層、強化國小學童、家長與社會共同防詐意識。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，與內政部警政署、教育部國民及學前教育署共同啟動「檢舉、報案、說出來」學童識詐計畫，並簽署三方MOU，持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」識詐宣導策略，並扎根基層教育。

國泰世華銀總經理李偉正致詞時指出，今年首次進入國小校園進行防詐宣傳，將提供學校反詐教育補充教材，同時將反詐教材納入國泰世華在偏鄉學童的線上金融教育課程中，期盼透過扎根基層、強化國小學童、家長與社會共同防詐的意識。

根據警政署最新統計，截至2024年11月，國泰世華銀臨櫃攔阻金額已逾新台幣17.8億元、為同業之冠。國泰世華指出，將持續秉持公平待客原則，發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識，4大構面的「國泰盾」阻詐藍圖。

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國泰世華銀進一步指出，「知識盾」的策略是對應不同年齡受眾、地區，逐步建構完整全媒體通路識詐宣導策略。今年更聚焦學童識詐範疇，盼透過公私協力合作，推動識詐宣導教材進入全台灣超過2600所國小，未來也將與警政署合作完成100場以上的校園識詐宣導。

內政部警政署署長張榮興則表示，警政署為識詐工作的主責機關，將透過多元行動策略落實分齡分眾精準投放、製作多樣化主題式宣導素材、跨界合作等，擴大民眾觸及率，提升全民反詐知能。本次簽署的MOU更是橫跨警政、金融、教育3方合作的里程碑。（編輯：翟思嘉）1140326