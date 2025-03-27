築間續拚在台展店 4月下旬上櫃承銷價55元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）台灣連鎖火鍋集團築間預計4月下旬掛牌上櫃，承銷價55元，築間表示，今年將聚焦火鍋與燒肉市場，力拚全年台灣總店數雙位數成長。

築間今天舉辦上櫃前業績發表會，預計4月下旬掛牌上櫃，承銷價55元。

築間餐飲集團成立於2020年，實收資本額為新台幣4.58億元，品牌展店版圖主要在台灣，也進軍香港及日本2大海外市場，集團一共有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家。

隨著集團以直營與連鎖加盟雙軌並進，版圖持續擴大，築間2024年合併營收57.84億元，全年營收連4年創歷史新高，2024年每股稅後盈餘為4.06元。

築間表示，因應消費市場需求，進行品牌汰弱留強，今年將以火鍋與燒肉為主要經營主軸，台灣將以雙位數展店為目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前築間集團旗下火鍋品牌涵蓋高價位的「有之和牛」、中高價位的「築間」及「築間麻辣火鍋」，4月將再推出第13個品牌「芡芳石頭火鍋」，主打中平價的石頭火鍋，築間表示，芡芳2025年上半年目標開出10家分店，今年整體業績有望優於去年。

在海外布局部分，築間已推動「酸菜魚」、「築間」、「燒肉Smile」等品牌進軍香港，並以「築間燒肉」進軍日本；集團表示，海外門市單月業績回升趨勢明顯，未來將持續優化菜單與服務，進一步放大品牌效益，強化海外市場布局。（編輯：林家嫻）1140327