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鴻海攜手雲林打造智慧城市 平台培育AI人才

2025/3/28 16:21
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海集團董事長辦公室特別助理林鴻傑今天表示，鴻海與雲林合作打造智慧城市，透過平台培育人才，他指出，鴻海布局智慧城市平台，積極轉型，促進台灣產業升級。

天下雜誌下午舉辦DEI管理實戰論壇，林鴻傑受邀出席分享鴻海與雲林合作打造多元智慧城市議題。

林鴻傑表示，鴻海目前與雲林縣政府在人工智慧（AI）教育訓練和人才培育等領域有合作，應用在交通、醫療、政府行政等層面，雙方共建教材、場域、以及智慧城市人才庫，培育當地人才，投入智慧城市建設，期盼吸引在地青年回鄉貢獻。

林鴻傑指出，鴻海與雲林縣政府合作打造智慧城市方案，主要鎖定人才培育，希望培育不同世代和多元專業的人才，在雲林當地共榮創新。

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林鴻傑表示，鴻海正在從「製造服務公司」轉為「科技平台服務公司」，與各縣市推合作推動智慧城市方案，也藉此積極促進台灣產業升級。

鴻海表示，智慧城市CityGPT解決方案持續深化與策略夥伴合作，拓展交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）應用，進一步帶動台灣軟體產業發展。（編輯：楊凱翔）1140328

#AI
#雲林縣政府
#鴻海
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