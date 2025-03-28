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台股重挫寫半年新低 金管會：基本面未改變

2025/3/28 19:05
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（中央社記者羅元駿台北28日電）受美國總統川普宣布新汽車關稅政策，引發市場對貿易戰及全球經濟的擔憂，台股今天下挫348.87點、收21602.89點，創下半年來新低。金管會今天指出，台股本益比、殖利率與上市櫃營收等基本面不變，並密切關注國際金融市場變化。

台股今天收盤指數21602.89點、下跌348.87點，跌幅為1.59%，成交量新台幣3144.20億元，外資賣超301.92億元。同時段其他亞洲股市均下跌，新加坡跌0.09%，上海跌0.81%，香港跌1.36%，韓國跌2.20%，日本跌2.43%。

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金管會證期局統計，截至3月27日，台股下跌4.07%，相較香港漲幅17.54%、韓國漲幅8.65%、新加坡漲幅5.12%、深圳漲幅2.43%、上海漲幅0.66%、日本跌幅5.25%、美國道瓊跌幅0.57%。台股集中市場日均成交量約新台幣3611.17億元、年減6.22%。

截至今年2月底，台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% ，加計股票股利則為2.62%。台灣上市櫃公司截至今年2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高；金管會將密切關注國際金融市場變化。（編輯：林淑媛）1140328

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