加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮縣民政處長明良臻涉罷免查水表案 改裁定羈押禁見
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電跌破千元散戶搶 3月盤中零股交易近600億元

2025/3/28 19:21（3/28 20:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電股價跌破1000元大關，成為散戶追逐標的。台積電3月以來盤中零股交易金額高居台股之冠，累積金額逼近600億元，較2月高出超過100億元。（中央社檔案照片）
台積電股價跌破1000元大關，成為散戶追逐標的。台積電3月以來盤中零股交易金額高居台股之冠，累積金額逼近600億元，較2月高出超過100億元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）台積電3月股價跌破1000元大關，累計下跌88元，市值縮水新台幣2.28兆元，成為散戶追逐標的，據統計，台積電3月以來盤中零股交易金額一直高居台股之冠，累積金額逼近600億元，較2月高出超過100億元。

台積電3月宣布對美國至少增加投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，市場憂心台積電未來毛利率及獲利表現恐受影響。

市場還傳出台積電可能被迫出手搭救美國半導體廠英特爾（Intel），此外，人工智慧（AI）前景也出現雜音，未來投資可能趨緩。

國際股市還受到美國關稅政策影響波動，外資大舉賣超台股，台積電淪為外資提款機，據統計，外資3月以來累計賣超台股逾4000億元，賣超台積電超過14.4萬張，台積電股價因此震盪走低，跌破1000元大關，今天收在952元，3月來股價下跌88元，跌幅約8.46%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著台積電股價修正，散戶大舉搶進，據統計，台積電3月來盤中零股交易金額一直高居台股之冠，累積成交金額逼近600億元，較2月高出超過100億元，增幅超過2成水準。

台積電預計4月17日舉行線上法人說明會，將公布第1季財務報告及第2季業績展望。台積電擴大美國投資、台灣及海外布局情況、美國關稅影響及AI需求展望等將是市場關注重點。（編輯：楊凱翔）1140328

#法人說明會
#台股
#台積電
#英特爾
#散戶
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股重挫寫半年新低 金管會：基本面未改變
74
更多編輯台推薦新聞：