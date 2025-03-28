加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮縣民政處長明良臻涉罷免查水表案 改裁定羈押禁見
首頁 / 產經

陽明購入3艘甲醇雙燃料船 強化低碳永續運輸

2025/3/28 19:43（3/28 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陽明海運28日向日本正榮汽船株式會社購入3艘8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028年至2029年竣工交付營運。圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。（中央社檔案照片）
陽明海運28日向日本正榮汽船株式會社購入3艘8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028年至2029年竣工交付營運。圖為基隆港區載滿貨櫃的陽明海運出港情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）為布局船隊汰舊更新，陽明海運今天向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中的8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028年至2029年竣工交付營運，強化低碳永續運輸服務。

陽明海運發布新聞稿說明，在業務推展與鞏固本業競爭力考量下，於2024年12月20日經公司第400次董事會核定，以取得最多13艘8000 TEU至15000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陽明海運表示，本次3艘8000 TEU級建造中全貨櫃船的購置，為新船布建規劃第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。

陽明海運指出，新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格，也可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。（編輯：楊凱翔）1140328

#日本
#陽明海運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：