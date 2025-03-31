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市場靜待川普「解放日」 亞股全面收黑日股挫逾4%

2025/3/31 19:16
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（中央社香港31日綜合外電報導）亞洲股市今天全面收黑，日本股市收盤重挫逾4%、領跌亞股。投資人靜待美國總統川普本週即將公布的對等關稅措施。市場憂心關稅恐造成經濟步入衰退。

法新社報導，隨著美國總統川普口中的「解放日」即將到來，全球股市皆受重創。川普近期不斷放話，聲稱將於4月2日公布一連串針對他所謂不公平貿易行為而推出的關稅措施，並將這一天稱為「解放日」（Liberation Day）。

美國最新出爐的經濟數據顯示，聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標上月增幅超乎預期，也對市場心理帶來影響。

亞洲股市今天全盤皆墨，所有行業的公司都遭受損失。

日股日經指數今天重挫逾4%，延續上週的跌勢，豐田（Toyota）、日產（Nissan）和馬自達（Mazda）跌幅介於3%-4%。科技投資巨擘軟體銀行（SoftBank）跌幅超過5%。

日經指數自去年12月創下高點迄今已回檔超過10%，步入修正階段。

首爾股市也大幅收低。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家在報告中寫道：「亞太區域內，汽車關稅對日韓打擊最大。日本約有6%的總出口是運往美國的汽車，而韓國則是4%。」

「關稅的顯著上調將重創信心，衝擊生產製造和造成訂單減少。鑑於汽車製造的供應鏈既長又複雜，相關衝擊將波及這些國家的經濟。」

「粗估恐造成個別經濟成長減少0.2至0.5個百分點。」

雪梨、上海、威靈頓和馬尼拉股市也收跌。

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香港股市今天再次遭遇大規模拋售，長江和記實業重挫3.2%。媒體報導，香港富豪李嘉誠可能延後簽約出售包括巴拿馬運河在內的港口業務，拖累長江和記實業股價重挫。

泰國3月28日受到緬甸規模7.7強震波及、股市暫停交易後，今天恢復交易，收盤跌幅超過1%。曼谷股市在市場憂心泰國經濟的疑慮下，今年以來已經下跌超過15%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140331

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