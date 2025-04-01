日媒指格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行

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（中央社記者張建中新竹1日電）日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探尋跟台灣晶圓代工廠聯電合併的可能性。聯電不回應市場傳聞，表示目前沒有在進行中的合併案。

日經亞洲報導指出，格羅方德已經和聯電就可能的合併交易進行接觸，這項可能的交易將打造一間地理多元化的晶片製造商，即使在台海局勢持續緊張下，也能確保美國獲得成熟製程晶片。

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據市調機構集邦科技統計，聯電2024年第4季市占率4.7%，為全球第4大晶圓代工廠，格羅方德市占率4.6%，居第5位。聯電與格羅方德市占率合計達9.3%，將超越中芯的5.5%和三星（Samsung）的8.1%，將躍居第2位，僅次於龍頭廠台積電。

在合併消息激勵下，聯電美國存託憑證（ADR）一度飆漲逾2成，終場漲幅收斂，上漲9.16%。聯電今天股價跳空開高，早盤攀高至48元，創下5個月新高價，上漲3.35元，漲幅達7.5%。聯電不回應市場傳聞，並表示目前沒有在進行中的合併案。（編輯：張均懋）1140401