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日本搶攻先進晶片市場 加碼1791億元扶植Rapidus

2025/3/31 14:13
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本今天表示，已決定再追加8025億日圓（新台幣1791億元）支持半導體製造商Rapidus。Rapidus的目標是從2027年開始，在日本量產下一代晶片。

法新社報導，日本經濟產業省表示，將提供Rapidus 8025億日圓資金。Rapidus是由索尼（Sony）、豐田（Toyota）、國際商業機器公司（IBM）等組成的合資企業。

經產省表示，Rapidus的政府援助總額將達到1.7兆日圓。Rapidus 4月將在北海道工廠開始試產。

隨著人工智慧（AI）技術在日常生活中扮演越來越重要的角色，全球對先進、節能半導體的需求預計將爆炸性成長。

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Rapidus的目標是使用2奈米技術大規模生產邏輯晶片。

Rapidus董事長東哲郎去年接受法新社訪問時表示，這項計畫是讓日本半導體業重回全球版圖的「最後機會」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140331

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