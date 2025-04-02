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漢翔鍛造廠正式啟用 技術升級放眼國際供應鏈

2025/4/2 20:02
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（中央社記者江明晏台北2日電）漢翔今天發宣布，高雄岡山廠區正式啟用鍛造廠，邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」，漢翔董事長胡開宏表示，鍛造廠的落成，是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始。

漢翔今天發布新聞稿宣布，高雄岡山廠區正式啟用鍛造廠，宣告自家能量已達「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」。

漢翔說明，在航空發動機的分工體系中，鍛造材料最難獲得，相關技術目前仍由少數國際大廠掌握。漢翔以國內既有的鍛造能量和發動機製造經驗為基礎，與豐達公司、高雄科技大學及金屬工業研究發展中心進行產學合作，投入關鍵技術；合作團隊從通用、進階到高階，開發不同的鍛件製程，經過資源整合、設備籌組，成功完成技術研發。

胡開宏表示，這座鍛造廠的落成，對航空製造的漢翔來說，是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始。

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漢翔表示，在國內，把協助國家建立戰力視為基本責任，將以建構航空鍛件自主供應為目標，繼續為國防自主累積實力；而在國際供應鏈中，這座鍛造廠未來可提供高附加價值的鍛件產品，在全球供應鏈不穩的局勢下，為漢翔開創新的發展機會。

漢翔說明，恆溫鍛造為航空材料鍛造技術中較高階的製程，超合金材料鍛造的加工溫度範圍較狹窄，需分別嚴格控制胚料溫度與模具溫度，特別適用在航空零件，例如發動機渦輪盤、葉片等，當然，也需要最高的技術門檻與設備成本。（編輯：楊凱翔）1140402

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