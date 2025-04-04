助企業因應美國關稅挑戰 高雄市府成立跨局處小組

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）為因應美國總統川普的對等關稅政策，高雄市府今天宣布成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，整合經發局、海洋局、農業局、勞工局、研考會、新聞局等局處，助產業因應挑戰。

高雄市經發局透過新聞稿表示，市府成立跨局處關稅因應小組，將密切與中央合作推動配套政策，緊密對接中央對工業與農業部門共9大面向、20項因應措施約計新台幣880億元的協助方案，全力協助產業及勞工因應挑戰。

經發局指出，這次美國關稅調整中，高雄市整體產業受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品；依據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億元，輸美產值約564億元，佔產值24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億元，佔出口比達92%。

此外，半導體產業雖不在此次關稅調整範圍中，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將受到影響，後續要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。

農產品部分，高市主要農產品芭樂外銷美國量較少，外銷美國番石榴佔整體外銷量0.8%，鳳梨佔整體外銷量約0.01%；水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗。

據瞭解，進入美國的商品徵收目前至少先以10%關稅，階段再調至32%，台灣養殖吳郭魚的優勢在於有產銷履歷跟食安保證。農業部正在研擬因應相關後續對策，市府也會配合中央政策輔導高市農漁業及業者，以降低關稅對營運的影響。

高雄市長陳其邁表示，此次稅率的調整並未實際反映台美經貿實際狀況，希望中央能夠持續與美方溝通，確保國家與產業利益。高市府已成立「因應對等關稅經濟對策小組」，提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」以及「設立勞工關懷小組」3大措施，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

陳其邁說，在「建立產業聯繫平台」部分，將會與產業工協會及園區服務中心建立合作機制，確保能即時掌握產業受影響範圍，並根據業者需求研擬對策。

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「成立產業輔導團」市府將組織跨局處輔導團，協助企業爭取中央政府因應措施，並提供技術升級、轉型與市場多元化策略輔導，降低對單一市場的依賴。

至於「設立勞工關懷小組」，將針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練與就業媒合等服務，協助穩定就業。（編輯：郭諭儒）1140404