加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響4/49
首頁 / 產經

助企業因應美國關稅挑戰 高雄市府成立跨局處小組

2025/4/4 19:45（4/4 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應美國總統川普宣布對等關稅政策，高雄整體產業受影響較大者為未在豁免範圍的金屬加工製品。高雄市政府4日表示，已整合各局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，協助產業因應挑戰。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月4日
因應美國總統川普宣布對等關稅政策，高雄整體產業受影響較大者為未在豁免範圍的金屬加工製品。高雄市政府4日表示，已整合各局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，協助產業因應挑戰。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）為因應美國總統川普的對等關稅政策，高雄市府今天宣布成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，整合經發局、海洋局、農業局、勞工局、研考會、新聞局等局處，助產業因應挑戰。

高雄市經發局透過新聞稿表示，市府成立跨局處關稅因應小組，將密切與中央合作推動配套政策，緊密對接中央對工業與農業部門共9大面向、20項因應措施約計新台幣880億元的協助方案，全力協助產業及勞工因應挑戰。

經發局指出，這次美國關稅調整中，高雄市整體產業受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品；依據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億元，輸美產值約564億元，佔產值24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億元，佔出口比達92%。

此外，半導體產業雖不在此次關稅調整範圍中，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將受到影響，後續要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。

農產品部分，高市主要農產品芭樂外銷美國量較少，外銷美國番石榴佔整體外銷量0.8%，鳳梨佔整體外銷量約0.01%；水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗。

據瞭解，進入美國的商品徵收目前至少先以10%關稅，階段再調至32%，台灣養殖吳郭魚的優勢在於有產銷履歷跟食安保證。農業部正在研擬因應相關後續對策，市府也會配合中央政策輔導高市農漁業及業者，以降低關稅對營運的影響。

高雄市長陳其邁表示，此次稅率的調整並未實際反映台美經貿實際狀況，希望中央能夠持續與美方溝通，確保國家與產業利益。高市府已成立「因應對等關稅經濟對策小組」，提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」以及「設立勞工關懷小組」3大措施，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

陳其邁說，在「建立產業聯繫平台」部分，將會與產業工協會及園區服務中心建立合作機制，確保能即時掌握產業受影響範圍，並根據業者需求研擬對策。

google news透過 Google News追蹤中央社

「成立產業輔導團」市府將組織跨局處輔導團，協助企業爭取中央政府因應措施，並提供技術升級、轉型與市場多元化策略輔導，降低對單一市場的依賴。

至於「設立勞工關懷小組」，將針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練與就業媒合等服務，協助穩定就業。（編輯：郭諭儒）1140404

陳其邁
高雄壽山動物園盼引進長頸鹿 TAZA將協助借展高雄攜手樂高打造兒童藝術節 單日吸引逾20萬人
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國發會：台商東南亞基地對等關稅高 擬回流台灣
66
更多編輯台推薦新聞：