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研華：美國有據點 訂單目前不受關稅政策影響

2025/4/8 13:20（4/8 13:36 更新）
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研華資深協理林美真8日出席工研院ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展活動，她受訪時說，面對美國關稅措施，企業應分散市場以降低風險，此外，研華在美國有據點，目前訂單沒有受到影響。中央社記者張建中攝 114年4月8日
研華資深協理林美真8日出席工研院ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展活動，她受訪時說，面對美國關稅措施，企業應分散市場以降低風險，此外，研華在美國有據點，目前訂單沒有受到影響。中央社記者張建中攝 114年4月8日
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（中央社記者張建中新竹8日電）美國總統川普宣布對等關稅措施，工業電腦廠研華資深協理林美真今天表示，企業應分散市場以降低風險，此外，研華在美國有據點，目前訂單沒有受到影響。

林美真和復盛技術總監黃詣超今天出席工研院ITRI NET ZERO DAY論壇暨特展活動，林美真受訪時說，在美國採取對等關稅措施後，其他國家是否會跟進祭出關稅措施，目前不得而知，企業應該思考分散市場，以降低風險。

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林美真表示，研華一直以來「不把雞蛋放在一個籃子」，已在27個國家設有據點，並在日本、美國和歐洲布局服務中心和製造中心。因為分散市場，並在美國有據點，研華目前訂單並未受到美國關稅措施影響。

黃詣超說，復盛在美國設有工廠，目前訂單沒有受到關稅措施影響；不過關稅可能會對設備成本造成衝擊，企業產品應具不可取代性，並布局全球，以分散風險。（編輯：林家嫻）1140408

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