嘉市關稅衝擊諮詢 業者六神無主盼有更充分可靠資訊

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）因應美國對等關稅影響，嘉市府今天召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，邀集產業代表與會，業者盼政府提供更充分可靠資訊，讓企業知所因應；市長黃敏惠表示，將向中央反映業界意見，為企業爭取更多資源與支援。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，「關稅衝擊產業諮詢會議」由市長黃敏惠主持，與會代表涵蓋嘉義市重要工商產業單位，會中深入討論國際關稅變局對嘉義市產業、經濟影響與廠商心聲。

與會業者表示，面對近期關稅政策變動，業界已明顯感受到出口壓力加劇，部分美國進口商雖願吸收關稅成本，卻要求台灣廠商調整付款條件，進一步衝擊資金週轉與金融操作，未來訂單不確定性升高，連帶也可能影響到勞工權益，甚至出現無薪假等風險。

部分業者提到面對國際經濟局勢遽變與紛亂資訊，產業可說是「六神無主」，政府應提供更充分可靠資訊，讓企業能因應，也應讓企業可先「喘口氣」，暫緩查稅等動作。

業者希望政府紓困協助動作加速，給予實質幫助，如拓展參展補貼、降稅抵消關稅成本，還有提振企業、消費者信心，避免陷入停滯性通膨、甚至是通貨緊縮等系統性風險，以及避免後續對勞工權益、企業生存帶來的衝擊。

業者也提及股市是經濟櫥窗，股市大跌影響整體投資信心，應要立即穩定，並團結企業、協助企業有「打群架」優勢。

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黃敏惠致詞表示，面對變局，市府首要任務是「安定民心、照顧民生」，市府已啟動「產業韌性強化策略」，並責成建設處與工策會作為產業對口單位，建立長期合作機制；市府將向中央反映業界意見，爭取產業轉型與補助資源，為企業爭取更多資源與支援。

黃敏惠指出，嘉義市以服務業為主，但產業界已普遍感受不安，更擔憂未來中長期產業鏈衝擊影響，出口企業若遭受競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，進一步衝擊服務業與民生消費力；呼籲朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局。（編輯：陳仁華）1140408