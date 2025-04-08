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嘉市關稅衝擊諮詢 業者六神無主盼有更充分可靠資訊

2025/4/8 20:22（4/8 20:31 更新）
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因應美國對等關稅影響，嘉義市政府8日召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，市長黃敏惠（後右3）與產業代表會商交流，業者期待政府在關稅談判及國際貿易情勢方面能有更具體回應與措施。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年4月8日
因應美國對等關稅影響，嘉義市政府8日召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，市長黃敏惠（後右3）與產業代表會商交流，業者期待政府在關稅談判及國際貿易情勢方面能有更具體回應與措施。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年4月8日
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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）因應美國對等關稅影響，嘉市府今天召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，邀集產業代表與會，業者盼政府提供更充分可靠資訊，讓企業知所因應；市長黃敏惠表示，將向中央反映業界意見，為企業爭取更多資源與支援。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，「關稅衝擊產業諮詢會議」由市長黃敏惠主持，與會代表涵蓋嘉義市重要工商產業單位，會中深入討論國際關稅變局對嘉義市產業、經濟影響與廠商心聲。

與會業者表示，面對近期關稅政策變動，業界已明顯感受到出口壓力加劇，部分美國進口商雖願吸收關稅成本，卻要求台灣廠商調整付款條件，進一步衝擊資金週轉與金融操作，未來訂單不確定性升高，連帶也可能影響到勞工權益，甚至出現無薪假等風險。

部分業者提到面對國際經濟局勢遽變與紛亂資訊，產業可說是「六神無主」，政府應提供更充分可靠資訊，讓企業能因應，也應讓企業可先「喘口氣」，暫緩查稅等動作。

業者希望政府紓困協助動作加速，給予實質幫助，如拓展參展補貼、降稅抵消關稅成本，還有提振企業、消費者信心，避免陷入停滯性通膨、甚至是通貨緊縮等系統性風險，以及避免後續對勞工權益、企業生存帶來的衝擊。

業者也提及股市是經濟櫥窗，股市大跌影響整體投資信心，應要立即穩定，並團結企業、協助企業有「打群架」優勢。

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黃敏惠致詞表示，面對變局，市府首要任務是「安定民心、照顧民生」，市府已啟動「產業韌性強化策略」，並責成建設處與工策會作為產業對口單位，建立長期合作機制；市府將向中央反映業界意見，爭取產業轉型與補助資源，為企業爭取更多資源與支援。

黃敏惠指出，嘉義市以服務業為主，但產業界已普遍感受不安，更擔憂未來中長期產業鏈衝擊影響，出口企業若遭受競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，進一步衝擊服務業與民生消費力；呼籲朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局。（編輯：陳仁華）1140408

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