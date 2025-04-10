台股大漲1608.27點
2025/4/10 14:16
（中央社台北10日電）台北股市今天開高走高，收盤漲1608.27點，為19000.03點，漲幅9.25%，成交金額新台幣1974.94億元。
加權指數開盤為18256.47點，盤中最高19024.47點，最低18256.47點；不含金融股指數16352.22點，漲1400.59點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲6.77%、食品股漲5.72%、塑化股漲9.1%、紡織股漲7.76%、機電股漲9.55%、造紙股漲9.64%、營建股漲9.72%、金融股漲8.36%。
委買張數1731萬7044張，委賣張數678萬7334張，成交張數527萬8063張。
收盤時上漲1054家，下跌6家，持平5家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、新光金、期街口布蘭特正2、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2。
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漲幅前5名個股為富邦NASDAQ正2、元大S&P500正2、國泰臺灣加權正2估、富邦臺灣加權正2估、元大台灣50正2估。
跌幅前5名個股為富邦NASDAQ反1、元大S&P500反1、群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1。1140410
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