加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰3/300
首頁 / 證券

威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股

2025/4/10 19:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）美國總統川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台股今天強力反彈，大漲1608.27點。威剛董事會仍決議自集中交易市場買回8000張自家公司股票，宜特、天虹董事會也決議自4月11日實施庫藏股。

記憶體模組廠威剛董事會今天決議，自4月11日至6月10日買回8000張庫藏股，買回區間價格為每股51.4元至132元，買回的庫藏股將轉讓予員工，這是威剛近3年來首度實施庫藏股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

電子產品驗證服務廠宜特為維護公司信用及股東權益，也將自4月11日至6月10日買回5000張庫藏股，買回區間價格每股59元至120元。宜特上次於2023年11月10日至12月11日買回1562張庫藏股，執行率約78%。

半導體設備廠天虹預計買回250張庫藏股，買回區間價格每股113.5元至260元，買回的庫藏股將轉讓予員工，這是天虹3年內首度實施庫藏股。（編輯：張良知）1140410

宜特
宜特2024年獲利創新高 今年衝刺車電等5大領域
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普暫緩實施對等關稅 亞股收盤齊揚
53
更多編輯台推薦新聞：