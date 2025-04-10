威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股

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（中央社記者張建中新竹10日電）美國總統川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台股今天強力反彈，大漲1608.27點。威剛董事會仍決議自集中交易市場買回8000張自家公司股票，宜特、天虹董事會也決議自4月11日實施庫藏股。

記憶體模組廠威剛董事會今天決議，自4月11日至6月10日買回8000張庫藏股，買回區間價格為每股51.4元至132元，買回的庫藏股將轉讓予員工，這是威剛近3年來首度實施庫藏股。

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電子產品驗證服務廠宜特為維護公司信用及股東權益，也將自4月11日至6月10日買回5000張庫藏股，買回區間價格每股59元至120元。宜特上次於2023年11月10日至12月11日買回1562張庫藏股，執行率約78%。

半導體設備廠天虹預計買回250張庫藏股，買回區間價格每股113.5元至260元，買回的庫藏股將轉讓予員工，這是天虹3年內首度實施庫藏股。（編輯：張良知）1140410