金管會：無保單解約潮 保險業現金流量在正常範圍
2025/4/10 20:28
（中央社記者羅元駿台北10日電）4月台股震盪劇烈，市場傳出融資追繳令萬箭齊發，壽險業出現保單解約潮、金管會發函了解。金管會保險局今天表示，沒有發文，也無所謂的解約潮，僅發電子郵件請業者回報銀行存款、保費收入等資料；業者的保費收入與支出、現金流量控管等，目前都是正常範圍。
金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會說明，基於日常監理並持續關注市場變動，保險局對於壽險業的影響是隨時關心，督促加強資產負債管理、流動性風險等控管。
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陳清源強調，金管會沒有發文給保險業者，不過針對美國總統川普的對等關稅政策，金管會會持續觀察對保險業的影響。4月為了解各業者狀況，有透過電郵方式請業者回報帳上銀行存款、保費收入等資料。
媒體關切保單解約潮，陳清源回應，「沒有解約潮」，平常都會了解保險業的保費收入與支出、現金流量控管和營運狀況，目前觀察也都是正常範圍。（編輯：楊蘭軒）1140410
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