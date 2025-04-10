因應對等關稅低利融資貸款 財部：不裁員列評估參考

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（中央社記者王揚宇台北10日電）立委關注美國總統川普對等關稅政策改變下，行政院仍續推低利融資貸款等議題。財政部次長李慶華今天說，有關中小微企業貸款，會請八大行庫承做時把「不裁員」列入評估參考，這是重要原則。經濟部長郭智輝指出，還會要求業者「不降薪」。

立法院經濟委員會今天邀請郭智輝、農業部長陳駿季與財政部首長等人就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告，並備質詢。

朝野立委關注中小企業遭受美國關稅政策衝擊下，政府有何協助措施，例如民進黨立委林岱樺質詢時提及，川普關稅海嘯又急又快，政府不能忽視高雄中小企業及傳產。

林岱樺表示，財政部應統籌八大行庫組成融資專案小組，配合經濟部、農業部產業政策，將不裁員保證設定於貸款條件當中。

林岱樺指出，也請經濟部提出方案評估，針對區域及產業聚落進行補助分配的專案評估，至於中小型企業及傳產的扶助，在新台幣410億元經費中，劃定60%給予補助，避免資源集中在優勢產業。

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李慶華說，有關中小微企業貸款，公股行庫會配合辦理，至於把不裁員列入評估參考部分，會請八大公股行庫來參考，「這是一個重要原則」。

郭智輝表示，60%在輔助中小企業及傳產，會以「不裁員、不降薪」做為貸款保證條件。 （編輯：楊凱翔）1140410