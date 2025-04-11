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台積電早盤下挫27元 市值滑落至21.67兆元

2025/4/11 09:24（4/11 09:39 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）美股10日再度走跌，道瓊工業指數下挫1014.79點，費城半導體指數下跌337.15點，跌幅近8%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.8%，台積電今天同步滑落，早盤達836元，下跌27元，市值降至21.67兆元。

美國總統川普經貿政策不確定性並未消除，美股10日再度湧現賣壓，道瓊工業指數下跌1014.79點，跌幅2.5%，那斯達克指數下跌737.66點，跌幅4.31%，費城半導體指數重挫337.15點，跌幅7.97%。

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台積電ADR下跌7.62美元，跌幅4.8%，台積電今天股價同步走跌，開盤跳空達848元，隨後進一步滑落836元，下跌27元，市值縮水新台幣7001億元，滑落至21.67兆元，影響大盤約217點。

台積電3月營收2859.57億元，月增10%，年增46.5%，為歷年同期新高，第1季營收8392.54億元，表現符合預期，年增41.6%，亦創下同期新高；市場預期，受惠輝達（NVIDIA）新繪圖顯示卡需求升溫，台積電第2季業績可望攀升。（編輯：張均懋）1140411

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