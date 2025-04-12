關稅暫緩客戶要求雙倍貨量 代工業盼解決工時問題

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（中央社記者鄭維真彰化縣12日電）行政院長卓榮泰今天到彰化與產業代表座談，代工業者表示，有客戶為把握對等關稅暫緩90天黃金時間，已要求出2倍貨量想在美國倉庫囤放，希望政府能協助解決工時超時問題。

卓榮泰下午到經濟部彰濱產業園區與業界座談，包括彰化縣長王惠美、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲及中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、彰化縣鹿港彰濱工業區廠商協進會理事長林碧鬆等與會。

針對美國暫緩對等關稅，許正雲接受媒體聯訪表示，提高關稅對產業界一定有影響，政府目前已提出方針要協助企業度過難關，站在產業界立場非常感謝政府；台美談判後，如美國課徵台灣關稅比日本、韓國等國還高，就會降低台灣競爭力，一切靜觀其變。

從事代工業的林碧鬆指出，他們很多客戶是外銷國外，因此客戶若沒訂單，他們就會間接受到影響。

林碧鬆表示，目前有客戶希望貨量能達到2倍，要趁90天緩衝期將貨運到美國倉庫囤放，提高獲利空間，但代工廠屬傳統產業，受限員工數及產線，增加產能會面臨加長工時問題，希望政府能在這段時間超時部分給予彈性，以應付客戶需求。

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此外，林碧鬆建議政府讓中小型企業在資金壓力下減緩還本金或降低利率，把握黃金時間接訂單，也期許台美雙方能談到適當的關稅平衡點，讓大家都有生存空間。

卓榮泰會後受訪表示，傾聽產業意見後，政府更有信心在後續將支持方案調整更完備，回去會與部會商量，希望有充裕一點的時間，讓方案更加周延，推出的辦法會更有執行效率。（編輯：郭諭儒）1140412