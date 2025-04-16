美國對等關稅吃苦當吃補？郭智輝：不會不知民間疾苦

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（中央社記者劉千綾台北16日電）因應美國對等關稅，經濟部長郭智輝談到吃苦當吃補很正常，他今天被問及是否不知民間疾苦表示，受美國關稅影響，政府會了解廠商訂單減少等問題，先提出紓困措施，再協助廠商爭取美國以外的訂單，「我們不會不知民間疾苦」。

針對關稅議題，總統賴清德勉勵民眾「吃苦當吃補」；郭智輝昨天表示，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常，俗話說「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，大家都清楚，天底下沒有掉下來禮物，所以要共同努力、度過難關。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會被問及認同「吃苦當吃補」這句話，被視為不知民間疾苦。他表示，來自民間怎麼可能不知道民間疾苦，針對美國關稅造成廠商訂單減少等問題，政府會一一去了解，先提出紓困措施，再協助廠商爭取美國以外的訂單，「我們不會不知民間疾苦」。

郭智輝昨天在院會接受總質詢時表示，以前他可以睡到上午8時，現在要上班6時就要起床，也是吃苦當吃補。媒體今天追問上午幾點幾床，郭智輝回應，這是個人的事，不予回應。

外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將韓國、英國、澳洲、印度與日本列為簽訂新貿易協議的「優先對象」，名單裡並沒有台灣。

郭智輝表示，台灣已經和美國開視訊會議，雙方已經談過，但談判不會一次就結束，會持續進行，台灣也在第一波就與美方確認談判等問題。

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媒體關切，是否與其他國家加強經貿談判，以及爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等進度。郭智輝表示，會加強與美國以外的貿易夥伴、民主供應鏈加強貿易連結，各方面的市場值得經營和開拓，經濟部都會努力為廠商服務。

超微董事長暨執行長蘇姿丰昨天來台，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5月也將受邀出席2025年台北國際電腦展（COMPUTEX），媒體關切2大廠在台投資進度。郭智輝表示，經濟部與輝達、AMD等討論在台設研發中心等計畫，這些公司的晶片交由台積電生產，台積電如火如荼擴廠，也是為了服務客戶。（編輯：張均懋）1140416