台股跌389.67點
2025/4/16 13:59
（中央社台北16日電）台北股市今天開低走低，收盤跌389.67點，為19468點，跌幅1.96%，成交金額新台幣2852.34億元。
加權指數開盤為19737.09點，盤中最高19737.09點，最低19453.14點；不含金融股指數16802.72點，跌354.82點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.59%、食品股漲0.36%、塑化股跌1.47%、紡織股跌1.45%、機電股跌2.27%、造紙股跌2.05%、營建股跌1.76%、金融股跌1.15%。
委買張數1726萬1084張，委賣張數749萬929張，成交張數514萬8456張。
收盤時上漲150家，下跌869家，持平44家。
成交量前5名個股為元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2。
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