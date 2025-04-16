研調：OLED在資訊電子初期發展 客戶採用意願高

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（中央社記者潘智義台北16日電）研調機構集邦科技表示，由於液晶電視往超大尺寸發展，以及Mini LED背光具成本優勢，壓縮有機發光二極體（OLED）產品發揮空間。不過，OLED在資訊電子市場仍在初期發展階段，客戶採用意願高。

集邦表示，隨著量子點有機發光二極體（QD-OLED）、白光OLED兩大技術持續在亮度等規格上競爭，將有助OLED往其他非資訊電子（IT）產品的潛在新興應用發展，如工控、公共資訊顯示器及近期熱門的透明顯示器滲透，拓展更多可能性。

集邦說明，量子點有機發光二極體（QD-OLED）技術的核心優勢為透過藍光OLED激發量子點材料，轉換為紅、綠純色光，實現更高的亮度、色彩飽和度與色域覆蓋率，紅綠藍（RGB）像素亮度提升後，液晶顯示器（Monitor）的畫面表現更加鮮豔與細膩。

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然而，量子點有機發光二極體依賴藍光激發量子點，可能縮短使用壽命，且在純黑場景仍有環境光激發量子點發光，影響視覺效果。目前最新技術發展為增加綠色發光層以提升30%的發光效率，進一步優化能耗與畫質表現。

另外，OLED導入噴墨技術能更精準沉積量子點墨水，提升像素密度140PPI，在32吋面板上實現4K2K解析度，有助提高量子點OLED於高階監視器市場的滲透率。（編輯：張均懋）1140416