華南金改選埋交棒伏筆 副董事長林明成未入提名名單

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（中央社記者張璦台北16日電）華南金今年適逢3年一次改選董事，改選名單近期出爐，華南金現任副董事長林明成並未在公司提名名單，外界解讀，他將正式交棒給長子林知延，華南金6月13日股東常會通過改選後，預期林知延將接任華南金副董事長一職，同時兼任華南銀行副董事長。

泛公股金控之一的華南金，日前公告114年股東常會董事及獨立董事被提名人名單，其中現任董事長陳芬蘭、總經理李耀卿，以及現任華南金董事、華南銀副董事長林知延續獲提名，不過，華南金副董事長的林明成並未在列，外界解讀為華南金民股正式啟動世代交接。

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根據華南金公告，除陳芬蘭、李耀卿、林知延，其餘一般董事被提名人包含財政部國庫署組長李貞芳、勞動部政務次長李健鴻、國立政治大學風險管理與保險學系教授鄭士卿、台灣銀行副總經理吳佑輝、華南金創投公司副總經理林知佑，以及華南銀行常務董事、律師林志揚，財團法人永昌基金會董事許陳安瀾、華南永昌投信董事李許元齡。

華南金獨立董事被提名人方面，包含國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系專任教授林瑞嘉、華南銀行獨立董事陳一端、邦貴會計師事務所所長涂三遷、映通股份有限公司監察人楊民賢、誠泰法律事務所合夥律師陳松棟，以及閻正宇。（編輯：潘羿菁）1140416