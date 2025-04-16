劍麟調高配息至9元創新高 攻AI伺服器液冷商機

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）汽車零配件廠劍麟今天召開董事會，決議現金股利從每股配發新台幣5元調高至每股9元，創歷年新高。劍麟透露，規劃布局散熱新商機，鎖定人工智慧（AI）伺服器液冷新領域。

劍麟下午公告，董事會原先在2月27日通過擬配發普通股現金股利每股5元，今日再召開董事會，通過上調每股擬配發9元現金股利，創歷年配息新高。

若以今天劍麟收盤價82.3元粗估，現金殖利率約10.94%。劍麟將於5月29日召開股東會討論決議。

劍麟說明，南投汽車零件事業處近年營收及產線持續成長，空間相對不足，2024年底開始規劃取得新廠區空間，不過經過數月規劃，尚未取得各項條件適合的廠區出售案，為避免耽誤既定業務及產線擴張計畫，在時效性考量下，公司決議以租賃廠區方式取得新空間。

劍麟指出，考量整體現金水位充裕，以及租賃代替購置廠房計畫，資金需求降低，因此董事會規劃提高股利發放金額。

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在新事業布局，劍麟透露，因應未來汽車、散熱相關客戶需求，彈性增加產能，鎖定車用新型絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）散熱、以及人工智慧伺服器液冷新領域商機，布局中長期營運成長前景。

根據資料，劍麟兩大事業群包括汽車零件事業群、2024年營收占比約86%，以及百貨展示架產品等的展家事業群、去年營收占比約14%。其中劍麟汽車零配件產品包括車用安全氣囊側邊、膝蓋式安全氣囊/氣簾系統充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管、以及電子動力輔助方向盤轉向系統零件等。（編輯：楊凱翔）1140416