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台股上漲56.3點

2025/4/18 13:52
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（中央社台北18日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲56.3點，為19395.03點，漲幅0.29%，成交金額新台幣1963.29億元。

加權指數開盤為19423.98點，盤中最高19499.28點，最低19376.35點；不含金融股指數16750.19點，漲55.33點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.45%、食品股跌0.37%、塑化股漲0.2%、紡織股跌0.75%、機電股漲0.37%、造紙股漲0.28%、營建股跌0.03%、金融股跌0.02%。

委買張數1581萬509張，委賣張數595萬7869張，成交張數376萬542張。

收盤時上漲488家，下跌466家，持平108家。

成交量前5名個股為南亞科、華邦電、緯創、中信金、陽明。

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漲幅前5名個股為和椿、有成精密、天二科技、南亞科、昇貿。

跌幅前5名個股為中鼎、AMAX-KY、矽力*-KY、中福、北極星藥業-KY。1140418

#中信金
#南亞科
#台北股市
#華邦電
#金融股
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