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築間4月底掛牌上櫃 公開申購價45元

2025/4/21 16:15（4/21 17:13 更新）
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台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團將於4月底掛牌上櫃，進行初次上櫃普通股股票承銷案，圖為築間董事長林楷傑。(中央社檔案照片)
台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團將於4月底掛牌上櫃，進行初次上櫃普通股股票承銷案，圖為築間董事長林楷傑。(中央社檔案照片)
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（中央社記者江明晏台北21日電）築間餐飲集團將於4月底掛牌上櫃，競價拍賣已圓滿完成，平均價格為46.44元，高於最低承銷價格的1.16倍，公開申購的承銷價格為45元，將於4月24日公開抽籤；築間表示，全球總店數已近200家，今年將著重於火鍋、燒肉發展。

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團將於4月底掛牌上櫃，進行初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣作業，今天完成開標，最低得標價格為45元，最高得標價格為60元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為46.44元，高於最低承銷價格的1.16倍。

築間表示，此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股4780張，其中3251張採競價拍賣已圓滿完成；公開申購的承銷價格為45元，公開申購張數912張（含過額配售），公開申購期間為4月18日至4月22日，並於4月24日公開抽籤。

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築間自2010年以火鍋起家，深耕台灣餐飲市場多年，近2年加大力道擴張集團品牌版圖，目前集團已推出13個餐飲品牌，市場版圖也從台灣跨出海外，2024年正式插旗香港、日本兩大海外市場，全球總店數已近200家。

築間表示，前幾年集中衝刺品牌規模的擴張，提升在台灣餐飲市場的市占率，今年將著重於火鍋及燒肉等類別的發展，目前集團旗下鍋物品牌4個，燒肉品牌7個，今年國內將以新舊品牌雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的分店布局，擴大品牌聚落效益，集團將適時調整、優化營收結構，維持發展成長動能。（編輯：楊蘭軒）1140421

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