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台股跌312.77點

2025/4/22 13:51
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（中央社台北22日電）台北股市今天開低走低，收盤跌312.77點，為18793.43點，跌幅1.64%，成交金額新台幣2431.61億元。

加權指數開盤為18990.86點，盤中最高19059.65點，最低18793.43點；不含金融股指數16195.11點，跌274.86點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.65%、食品股漲0.01%、塑化股跌0.17%、紡織股漲0.3%、機電股跌2%、造紙股跌0.68%、營建股跌1.07%、金融股跌1.4%。

委買張數1632萬5736張，委賣張數707萬9張，成交張數482萬7911張。

收盤時上漲243家，下跌726家，持平90家。

成交量前5名個股為南亞科、元大高股息、華邦電、群創、群益台灣精選高息。

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漲幅前5名個股為全宇生技-KY、元晶、達能、安集、聯合再生。

跌幅前5名個股為中鼎、陞泰、有成精密、千興、固緯。1140422

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