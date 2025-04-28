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台股漲161點站上2萬大關 美股財報週牽動後市

2025/4/28 14:05（4/28 14:14 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）台股今天早盤開高站上2萬點，全場呈高檔震盪，終場指數上漲161.68點，收在20034.41點，成交值新台幣2154.54億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場上漲9元或1.01%，收在897元，鴻海上漲3.5元或2.52%，收142.5元，聯發科下跌30元或2.17%，以1350元作收。

廣達董事長林百里週末出席集團37週年慶活動，強調客戶需求沒變，廣達今年訂單比去年更多，激勵廣達今天股價表現強勁，終場股價上漲10元或4.26%，收245元。

大立光配合法務部調查局查內線交易案，上週至公司搜索，終場下跌15元或0.67%，收在2210元。

近期題材熱炒的資服股今天續強，華經亮燈漲停，股價衝上80元，創下近25年股價新高，創泓科技、叡揚、宏碁資訊等都攻上漲停。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美中關稅戰現在看起來，兩邊都有試圖和緩的現象，激勵美股反彈、台股跟漲，預料關稅戰衝擊最大的時間已過。

蔡明翰觀察，上週Google母公司Alphabet公布財報出色，激勵科技股大漲，這是好現象，之前台積電公布財報其實表現更好，股價卻漲不動，主要是市場氛圍的因素，接下來進入財報週，蘋果、微軟、Meta等重量級科技龍頭將陸續發布財報及展望，將牽動台股後市。（編輯：張均懋）1140428

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