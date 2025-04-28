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林修銘：對台股有信心 證交所今年拚每股賺逾8元

2025/4/28 12:17（4/28 13:36 更新）
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立法院財政委員會28日視察台灣證券交易所，有立委關切，台股受到美國對等關稅政策衝擊，是否會拖累證交所今年獲利，證交所董事長林修銘（前排右2）表示，他對台股有信心，並估計證交所今年每股可望賺8元以上。中央社記者潘智義攝 114年4月28日
立法院財政委員會28日視察台灣證券交易所，有立委關切，台股受到美國對等關稅政策衝擊，是否會拖累證交所今年獲利，證交所董事長林修銘（前排右2）表示，他對台股有信心，並估計證交所今年每股可望賺8元以上。中央社記者潘智義攝 114年4月28日
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（中央社記者潘智義台北28日電）有立委關切，台股受到美國對等關稅政策效應引發震盪，是否會拖累證交所今年獲利，證交所董事長林修銘表示，台股仍是全球股市反彈最強的股市之一，對台股有信心，也估計證交所今年每股可望賺新台幣8元以上。

立法院財政委員會今天到證交所視察，林修銘答詢時說明，台股去年創新高，證交所獲利大增，雖然今年面臨關稅大戰，台股重挫，但他仍對台股有信心，此外，也對於今年申請初次上市目標掛牌家數40家，同樣深具信心。

林修銘進一步說，證交所第1季自結每股已賺2.14元，若持續下去每股可望賺8元以上。

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證交所統計主要國際股市4月9日至25日表現，台股反彈幅度14.27%最大，那斯達克1.51%、費半0.5%、英國富時9.58%、日本12.59%、韓國11.01%、香港8.47%。

林修銘表示，近年全球化已發揮到極致，但今年卻因美中關稅大戰，政經情勢變化，反而加速回到區域化的現象，美國、中國形成兩大區塊；台積電赴美設廠，帶動供應鏈投資美國，但是廠商根在台灣，充分支持台灣資本市場募資功能。（編輯：潘羿菁）1140428

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