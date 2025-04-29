加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 產經

英業達：衡量國際情勢對供應鏈影響 確保營收成長

2025/4/29 10:27（4/29 10:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
代工廠英業達在股東會營業報告書指出，將審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，確保營收仍持續在既定目標內成長。圖為英業達董事長葉力誠今年1月出席50週年旺年會。（中央社檔案照片）
代工廠英業達在股東會營業報告書指出，將審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，確保營收仍持續在既定目標內成長。圖為英業達董事長葉力誠今年1月出席50週年旺年會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）代工廠英業達公布股東會營業報告書，董事長葉力誠指出，需正視地緣政治的區域衝突，以及美國貿易保護主義與關稅壁壘升溫等2大風險，恐導致經濟成長下修，將審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，確保今年營收仍持續在既定目標內成長。

英業達2024年合併營收約新台幣6462億元、年增25.55%，營業利益達118億元、年增58.33%，歸屬母公司稅後淨利約72億元、年增18.54%，每股盈餘2.03元。

葉力誠在營業報告書表示，由於各國在抑制通貨膨脹的作法上，幾乎同步採取緊縮貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使全球經濟情勢免於持續性衰退。雖然主要調研機構預估2025年全球經濟成長率將與2024年持平，然而仍需正視地緣政治的區域衝突，以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫等2大風險，可能帶來經濟成長下修的不確定性。

他說，英業達審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合自身全球運籌服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。

展望2025年營業計畫，葉力誠指出，伺服器業務訂單預期受惠生成式AI、高速運算、雲端及5G智慧工廠等相關大數據收集及運用服務等，仍將持續成長。

個人電腦產品業務則配合綠色轉型及客戶需求，英業達持續研究並導入環保、可回收材料及無毒標籤於新機種使用；另強化AI與模擬運用於產品設計，藉以提升產品效能，降低電源耗損。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在車用電子新興事業發展方面，葉力誠表示，英業達積極與Tier-1一級供應商和OEM廠商合作，初期朝汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展，已取得各項車用認證以及建構完整上下游供應鏈來奠定基礎。在廠區生產線布建，已陸續設置專門的車用產品線，預期2025年可配合客戶需求而成長。

在智慧裝置產品方面，他說，英業達仍專注在智慧穿戴、5G運用、健康智慧照護及醫療平台。（編輯：林家嫻）1140429

#英業達
#經濟成長率
#美國
#葉力誠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：