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圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 證券

傳川普擬降低汽車關稅衝擊 亞股多收高

2025/4/29 18:05
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（中央社香港29日綜合外電報導）美國總統川普準備允許汽車製造商豁免部分關稅的消息傳出後，市場傾向他將在貿易戰中採取較軟化的態度，多數亞洲股市今天應聲收高。

法新社報導，本月伊始，華府就於2日「解放日」宣布重磅關稅措施，但隨著各國政府紛紛試圖與美國達成貿易協議，以避免受到全面關稅舉措衝擊，本月可望迎來正面的收尾。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，白宮表示，外國汽車廠商若已為銷美汽車及零件支付25%關稅，就不必再面臨鋼鐵和鋁材等其他關稅，企業也將可申請退回先前已繳納的關稅。

這項舉措旨在確保川普實施的各項關稅不會互相疊加。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，這「是總統貿易政策的重大勝利」。

盧特尼克指出，此舉獎勵「在國內生產的企業，同時為承諾在美投資並擴大生產的製造商提供發展空間」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，這項舉措能「增強市場希望，即使美中兩大經濟體仍在互相試探，其他地區仍有逐步緩和的空間」。

儘管市場仍充滿不確定性，多數亞洲股市今天收高，包括香港、雪梨、新加坡、台北及馬尼拉股市。

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隨著美國汽車關稅新規消息提振現代（Hyundai）和起亞（Kia）汽車製造商股價，首爾股市也收高。

上海股市收低，東京股市因假日休市。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140429

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