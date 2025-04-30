FinTechSpace實證徵選 聚焦3議題獎金最高30萬

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（中央社記者羅元駿台北30日電）擴大數位沙盒範圍，金融科技創新園區今天表示，5月將啟動2025年金融PoC實證徵選，今年分成智慧營運優化、數據驅動決策與數位詐欺防治3子題徵件，並以「降本增效」為目標，打造高效安全的數位金融，每隊最高獎金上看新台幣30萬元。

金融科技創新園區（FinTechSpace）今天舉行2025 FinTechSpace金融共創Demo Day，並宣布今年的金融PoC實證徵選，以「創新解痛、智領未來」為主題徵件。

金融總會於2018年成立的金融科技創新園區，目標是推動金融科技共創生態系，幫助金融業者數位轉型，整合科技新創與校園科技創新人才進入金融科技產業，園區運作至今已邁入第7年。

FinTechSpace副總監林麗真說明，為促進更多金融機構、科技業者及跨領域夥伴參與，今年實證徵選擴大辦理，聚焦內部營運、數據分析與數位防詐3大領域，並以「降本增效」為目標，打造高效安全的數位金融。

林麗真進一步介紹3子題，第1為智慧營運優化，徵件內容將聚焦探索人工智慧（AI）、數據分析與自動化工具提升企業內部營運效率，包含智能客服、法遵比對分析、文件輔助生成等。

第2是數據驅動決策，林麗真說明，將運用數據分析技術強化風險管理與市場洞察，提升企業決策效能。第3子題則為數位詐欺防治，盼能強化金融機構與企業在詐騙防護的能力、降低詐騙風險。

林麗真預告，今年的金融PoC實證徵選預計5月9日開跑，收件截止日為6月30日，7月至9月為通過初選書審團隊的輔導開發期，並在10月公布決選名單。

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林麗真說，今年的實證徵選有3隊的大會獎，每隊獎金為30萬元，企業冠名獎數量則視冠名企業而定，每隊最高獎金20萬元。她補充，今年冠名企業是永豐銀，子題目為生態系統整合與擴展，形成完整智慧化服務生態系統。

金融總會副秘書長黃錫和致詞表示，FinTechSpace累積7年多的新創輔導經驗，扮演新創團隊與金融業者間的橋樑。金融總會也將推動園區2.0方案，攜手創投公會、證交所與櫃買中心，協助或提供金融科技業者在不同發展階段所需資源。（編輯：潘羿菁）1140430