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台電招考登場近1.2萬人爭搶破千名額 起薪約3.6萬

2025/5/4 12:17
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）台電2025年新進僱用人員甄試今天登場，這次甄試有近1.2萬人報名，預計錄取1084人，台電統計，今天實際到考人數6882人，平均到考錄取率15.75%。薪資方面，正式僱用起薪約新台幣3.6萬元，從事電力現場工作或具電力相關專業證照者，更可達近4萬元。

台電說明，面對員工退休潮，為了確保供電穩定並朝淨零轉型目標邁進，台電持續招募電力新血。這次招考將從配電、輸電、電機、綜合行政、會計等15類別，網羅1084名生力軍，並將再視業務需要，於初（筆）試放榜前公告增額錄取人數。

台電分析，這次開缺最多的「配電線路維護」類別預計錄取489人，吸引近1800人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」；競爭最激烈的「會計」類別，214人搶考3個錄取名額，錄取率僅1.4%；歷年報考人數最多的「綜合行政」類別今年有超過6000人爭搶108個名額，並為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開32個身心障礙名額，計有543人報考。

台電強調，為維護應考人權益，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場，協助監測異常電波和電子、金屬探測，廉政署也派員加強考場巡查，全面防堵不法舞弊事件。為了提供舒適安靜的應考環境，全國11個考場同步開放冷氣，且不開放親友陪考。

台電提醒，初（筆）試科目試題及答案，明（5）日起可至甄試網站查詢，預計7月15日公告複試名單，8月5日起舉行複試，複試項目包含複試測試、現場測試、實作測試及口試等。而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別考生，因工作業務需要，需在複試前取得手排小型車駕照。

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台電說明，電力現場作業人員仰賴專業技術及充沛體力，複試階段須通過拉單槓、握力、負重行走及辨色力等測驗，確保考生可擔負維護供電的重要使命。為了延攬具實務經驗專才，這次「配電線路維護」類別首次新增裝腳礙子設置實作，考生須在1分鐘內將裝腳礙子裝設於指定孔位，同時考驗速度與準度。

台電指出，最終錄取人員須經1年養成班訓練與工作培訓，正式僱用後起薪約3.6萬元，從事電力現場工作或具備電力相關專業證照者，可再加晉薪級，起薪達近4萬元。甄試簡章及各項最新公告可在甄試網站（https://service.taipower.com.tw/recruit）或台電公司官網查詢。（編輯：蘇志宗）1140504

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