吳嘉昭請辭南電董事長 5/27股東會後辭任

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）IC載板大廠南電今天上午發布重大訊息，5月16日收到董事長吳嘉昭辭職書，從5月27日股東常會結束後，吳嘉昭請辭董事長職務。南電表示，將於近期董事會推選新任董事長。

南電27日舉行股東會，在致股東營業報告書中，南電指出，美中科技戰升溫，美國對出口至中國的半導體設備、技術及產品進行全面管制，影響供應鏈銷售，關稅和地緣政治風險提高，半導體廠商需多元化布局生產基地，增加營運成本，台灣電路板廠商面臨挑戰。

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分析台灣半導體產業，南電分析，台廠技術領先，群聚效應強，上下游供應鏈完整，國際大廠持續強化與台系半導體廠商合作，加上雲端服務廠商積極自行開發人工智慧（AI）應用特殊應用晶片（ASIC），潛在商機可期。

展望今年南電營運，在IC載板雲端運算應用，南電指出，與客戶開發雲端AI伺服器處理器、高速交換器等大尺寸多層數IC載板。在人工智慧電腦（AI PC）應用，南電準備量產高階PC中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）應用IC載板，迎接AI PC市場商機。（編輯：張良知）1140519