台法簽產業創新研發合作備忘錄 強化企業夥伴關係

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（中央社記者劉千綾台北21日電）經濟部表示，台法簽署產業創新研發合作備忘錄，領域涵蓋先進應用研究、實驗開發、創新方面等，未來雙方將透過此合作機制，聚焦技術與創新領域，深化現有產業合作基礎，也將透過實體互訪與交流活動，強化台法企業間夥伴關係。

為深化台法雙邊在技術與創新合作領域範疇，法國在台協會及駐法國台北代表處今天簽署台法「產業創新研發合作備忘錄」，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新及法方代表共同見證。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，這次簽署的合作備忘錄，奠基在過往由法國國家投資銀行（Bpifrance）與台灣經濟部產業發展署洽簽的「產業升級創新平台計畫」合作備忘錄，以及與產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」的合作基礎上，透過「產業創新研發合作備忘錄」的簽訂，將支持雙方建立穩固的創新科研及產業合作基礎，如在先進應用研究、實驗開發、創新方面等領域合作。

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產發署表示，未來雙方將透過此合作機制，聚焦技術與創新領域，深化現有產業合作基礎，並強化雙邊不同資助計畫的協調與整合效益，對接雙方產業優先發展領域，提升合作效能。

此外，為落實台法「產業創新研發合作備忘錄」效益，產發署表示，將在產發署與技術司共同指導下，攜手法方推動具創新研發及產業發展潛力的雙邊合作計畫，並透過實體互訪與交流活動，強化台法企業間夥伴關係，促進產業合作與技術交流，以共同開創產業合作新契機。（編輯：潘羿菁）1140521