金寶：泰國廠營收占比近5成 評估菲律賓擴產因應關稅

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（中央社記者吳家豪台北3日電）電子代工廠金寶今天召開股東常會，總經理陳威昌談到海外布局表示，目前主要在泰國擴廠，泰國廠占總營收比重近50%，巴西聖保羅新廠已於今年第2季開始營運，另外也評估在菲律賓擴產，以協助客戶因應對等關稅。

展望2025年營運，陳威昌指出，今年仍然是具有挑戰的環境，金寶第1季營收年增27%，交出漂亮成績單，因為部分客戶考量關稅不確定因素而提前拉貨，後面幾季會持續努力衝刺，提升競爭力，2025年仍然是光明的一年。

陳威昌說，金寶原本在泰國馬哈差有設廠，第2座廠位於碧武里，距離碧武里10分鐘車程地點又建立新基地，面積約50萬平方公尺，加上舊廠區，金寶在泰國總共有約100萬平方公尺的生產基地。

他坦言，美國總統川普（Donald Trump）上台後祭出對等關稅影響全球，匯率也是很重要的影響因素，金寶在擴建生產基地的同時，須提供客戶更好服務，目前還不確定各國的對等關稅稅率，必須對短、中、長期都做出最好準備。

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陳威昌表示，在巴西仍有一些在地生產需求，金寶原本廠區在瑪瑙斯，因巴西各州提供不相等的優惠，客戶對稅的優惠有些需求，金寶去年在聖保羅設廠，今年第2季開始營運。

此外，他提到，今年4月初美國公布對等關稅後，菲律賓是亞洲地區稅率相對較低的國家，很多客戶提出在菲律賓生產的需求。金寶在菲律賓有2座廠區，一方面盡量調整在現有廠內擠出生產空間，另一方面也評估在工業區內是否有可以承租的廠房或蓋廠的土地，若客戶有需要，可以第一時間提供。（編輯：楊蘭軒）1140603