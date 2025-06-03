日東紡傳玻纖產品漲2成 PCB受惠AI需求展望樂觀

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（中央社記者江明晏台北3日電）日東紡（Nittobo）玻纖產品傳出因成本大幅攀升，8月起調漲20%，業界研判將影響PCB、高階ABF載板產業成本結構，但因為AI需求持續旺盛，PCB下半年營運展望樂觀。

市場傳出，全球三大玻纖材料供應商之一的日東紡（Nittobo）發出「玻璃纖維製品價格調整通知」，鑑於近期營運成本大幅上升，部分產品將實施價格調整，將在現行價格基礎上調整20%，擬自2025年8月1日出貨起正式實施。

PCB族群今天股價雀躍，玻纖布大廠富喬今天早盤大漲近6%，但隨後漲勢收斂。

銅箔基板（CCL）是PCB上游重要材料，原料包含銅箔、玻纖布和化學環氧樹脂，業界人士指出，玻纖布漲價確實影響成本結構，CCL廠不一定來得及，也不見得可按比例調漲價格，成本壓力會變大，不過日東紡供應的T-Glass玻纖布應用範圍以ABF和IC載板為主。

展望2025年，台灣電路板協會（TPCA）指出，台灣PCB產業鏈在AI伺服器、高效運算與Edge AI等應用持續驅動下成長，材料與設備供應鏈受惠高階製程及東南亞PCB新產能啟動，台灣PCB產業鏈海內外總產值可望保持穩健發展，規模達1.29兆，年增5.8%。

欣興是全球載板一哥，欣興透露，光復廠跨足高階6月量產能到3000片，目標第2季開始賺錢，年底提升至4000片，高階載板景氣強勁恢復，明年需求會更好。

受惠AI伺服器高度需求，銅箔基板大廠台光電近期漲勢凌厲，今天股價再度飆上788元歷史新天價，漲幅近4%；CCL族群台燿今天大漲逾8%、騰輝-KY漲約4%。

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台光電成為全球AI伺服器及交換器巨頭的主要供應商，隨新一代平台對算力要求持續提升，高性能材料需求隨之增加，將進一步推動高階銅箔基板用量成長及台光電市占率。

展望今年，台光電表示，因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季，中國黃石廠、馬來西亞檳城廠、中國中山等廠將陸續開出新產能，2025年總產能增加20%以上。（編輯：楊凱翔）1140603