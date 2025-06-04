正崴集團推AI機器人平台 瞄準200億美元安防巡檢商機

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）正崴搶搭機器人商機熱潮，旗下子公司星科國際（Sync Robtic）今天發表AI機器人平台方案，首波聚焦安防巡檢應用，搶攻未來每年200億美元的市場商機。受機器人題材激勵，正崴今天股價亮燈漲停，終場收在55.5元。

星科國際董事長郭守富今天表示，人力短缺是未來社會一大難題，透過機器人安防巡檢方案的導入，巡檢總時數可提升約3倍，並將人員暴露於高風險作業環境的機率降為零。以離岸風電出海巡檢為例，導入AI四足機器人進行定時巡檢，可有效減少人員出海次數，顯著提升企業的安全性與管理效能。

郭守富強調，星科主要是訓練機器人的大腦，採用輝達（NVIDIA）的Isaac GR00T N1模型，推進機器人的開發，更賦予機器人高效的本地運算與即時決策能力。

他進一步指出，硬體不是星科現階段發展重點，星科的AI機器人平台方案，未來可依據不同場域特性，彈性選用四足機器人、人形機器人或空拍機，實現24小時自主巡檢、排程任務與自動充電，確保全天候無間斷的安防覆蓋。

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正崴引述產研機構Market Research的統計預估，2024年巡檢機器人的市場規模約40.7億美元，預期未來幾年將以約16.8%的年複合成長率增速，至2030年成長至約200億美元，市場規模潛力巨大。

在全球市場的拓展策略上，星科國際將透過集團旗下的美國安防品牌 Luminys Systems Corporation，整合星科的研發成果，接軌北美產業及通路。郭守富透露，目前已有安防業者等客戶接洽中，初期目標1至2年後，能有120個機器人隨時在外巡檢。（編輯：張良知）1140604