台灣無人機聯盟與日產業協會簽備忘錄 整合供應鏈

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（中央社記者江明晏台北4日電）台灣卓越無人機海外商機聯盟前往東京參與日本國際無人機展，並與日本無人機產業發展協會（JUIDA）正式簽署合作備忘錄，確立長期合作的基礎，聯盟主席胡開宏表示，雙方合作有助供應鏈整合，也會加速台灣廠商產品進入日本市場。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今天發布新聞稿指出，本週偕同經濟部代表，前往東京參與日本國際無人機展（Japan Drone 2025），由台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏，帶領漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家業者一同前往參展。

日本國際無人機展邁入第10屆，產業應用愈趨多元，尤其著重防災、救災、測量、監控、物流等領域，日本政府更已編列逾千億日圓預算發展無人機產業。

無人機海外商機聯盟指出，胡開宏與日本無人機產業發展協會（JUIDA）副理事長千田泰弘正式簽署合作備忘錄，確立長期合作的基礎。

胡開宏表示，JUIDA為日本無人機產業最具代表性的組織之一，此次合作有助推動雙方在供應鏈的實質對接，加速台灣廠商產品進入日本市場。

聯盟指出，無人機產業中，日本有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、製造、系統整合等利基，台日合作方向將朝著供應鏈整合進行，包含技術發展、應用導入和市場共享。

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另外，無人機快速發展，各國的法規未臻完善，台日在制度面確實存在差異，透過合作機制，能有效搭起溝通橋梁，為雙方跨境經營的過程降低合規障礙，打入彼此市場。

台日無人機產業交流早在今年3月就已展開，聯盟指出，當時日本無人機聯盟（JDC）來台，聯盟安排展示台灣上中下游的研製能量，這次以「台灣館」形式，於日本東京重現，千田泰弘表示期待雙方積極探討台日供應鏈體系的整合模式。（編輯：張均懋）1140604