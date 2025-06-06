美公布匯率報告 央行：美方建議與台灣匯率政策一致

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國財政部半年期匯率政策報告出爐，台灣續留美國匯率操縱觀察名單，美方在報告中提出要央行進行外匯干預應有限度等2點建議。中央銀行今天發布新聞稿回應，美方建議與央行匯率政策一致，未來將持續交換意見。

美國財政部最新公布的半年度匯率政策報告，檢視期間為113年全年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，不過觀察名單續列入中國、德國、新加坡、越南、日本、韓國及台灣，並新增瑞士及愛爾蘭。

美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

央行今天發布新聞稿指出，113年台灣對美國商品及服務貿易順差達740億美元，台灣經常帳順差對GDP比率為14.2%，央行淨賣匯約160億美元，為GDP的負2.1%，因此台灣僅觸及美方3項檢視標準的前兩項，被列為觀察名單。

央行表示，這次報告美方向台灣提出2建議，一是密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，二是央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

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央行對此表示，美方相關建議與央行經營目標及匯率政策一致，央行對新台幣匯率的態度，原則上由外匯市場供需決定，但短期資金大量進出等不規則因素，或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

對於外界關切的美方是否施壓匯率一事，央行重申，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值；長期以來，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。（編輯：林淑媛）1140606