加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股上週漲313點 外資連2賣、減碼603億元

2025/6/9 15:09（6/9 16:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北股市。 （中央社檔案照片）
圖為台北股市。 （中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）台股上週高檔震盪，上週五集中市場指數收在21660.66點，週漲313.36點或1.47%。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣603.85億元，為連續第2週賣超。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為國泰金賣超42萬8359張、中信金29萬4045張及陽明16萬7984張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外資上週買超前3名上市公司為第一金買超23萬841張、永豐金14萬8048張及台泥12萬9010張。

統計今年初至6月6日止，外資累計賣超5840.27億元，外資總持有股票市值為30兆5261億元，占全體上市股票市值比重43.82%。（編輯：張良知）1140609

#中信金
#台灣證券交易所
#外資
#市值
#台股
#永豐金
#國泰金
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電重返千元創3個月收盤高點 激勵台股漲129點
21
更多編輯台推薦新聞：