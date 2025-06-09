台股上週漲313點 外資連2賣、減碼603億元

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）台股上週高檔震盪，上週五集中市場指數收在21660.66點，週漲313.36點或1.47%。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣603.85億元，為連續第2週賣超。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為國泰金賣超42萬8359張、中信金29萬4045張及陽明16萬7984張。

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外資上週買超前3名上市公司為第一金買超23萬841張、永豐金14萬8048張及台泥12萬9010張。

統計今年初至6月6日止，外資累計賣超5840.27億元，外資總持有股票市值為30兆5261億元，占全體上市股票市值比重43.82%。（編輯：張良知）1140609