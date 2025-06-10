財部：反傾銷調查遵循WTO協定 法定時程內加速辦理

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天表示，政府辦理反傾銷稅調查案，均遵循世界貿易組織（WTO）相關協定，為驗證各階段利害關係人提供資料正確性及合理性，需要合理時間審慎審查，相關部會均已在法定時程內加速辦理。

目前台灣調查中的反傾銷案有3案，包含自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料、自中國產製進口啤酒、自中國產製進口特定熱軋扁軋鋼品。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會中強調，反傾銷措施是為協助國內業者因應國外進口產品傾銷致損害台灣產業，所採行的貿易救濟措施，財、經2部會辦理反傾銷稅調查案，均遵循WTO反傾銷協定、關稅法第68條以及平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，踐行法定調查程序，兼顧調查公正性及維護產業權益。

蘇淑貞說，課徵反傾銷稅對申請的國內產業有利，但對進口商、下游產業甚或最終消費者，恐因稅賦增加而產生不利效果，因此，財政部及經濟部辦理傾銷調查案均須依規定踐行法定調查程序，包括產業是否受有損害初步調查、傾銷初步調查、傾銷最後調查、產業損害最後調查，及評估課稅對國家整體經濟利益的影響；若經調查結果確有傾銷並致台灣產業損害，才得對該進口貨物課徵反傾銷稅。

針對外界關切調查時程是否偏長，蘇淑貞表示，最近3年台灣反傾銷案件辦理時程平均約386日，較美國約418日，及歐盟約409日為短，辦理時效優於調查人力相對充裕的美歐等國。

蘇淑貞指出，另為兼顧受損害產業權益，反傾銷協定及相關實施辦法均訂有臨時課徵反傾銷稅的規定，即初步調查結果有傾銷事實及損害台灣產業的案件，為防止產業在調查期間繼續遭受損害，得自初步認定公告日起（最長約6個月）臨時課徵反傾銷稅。

她進一步說明，反傾銷稅課徵與否影響眾多利害關係人，辦理機關必須審慎審查，經濟部於評估產業損害及對國家整體經濟利益影響時，需審查國內產業及利害關係人正反雙方所提資料、實地調查及舉行聽證等。

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同時，蘇淑貞表示，財政部辦理傾銷調查時，須給予利害關係人20日表達意見及應訴申請、國外受調查廠商至少30日提供其最近1年銷售及成本等答卷資料、並於法定調查期限內給予其合理延期及補件時間，最後調查階段亦會赴國外受調廠商營業處所實地驗證其提供數據的真實性，以正確計算傾銷差率。

她強調，為驗證各階段利害關係人提供資料正確性及合理性，政府需合理時間審查，財、經2部會均已在法定時程內加速辦理；同時，將持續秉持依法行政、審慎辦理原則，平衡國內產業保護與國際貿易規範遵守的需求，守護產業發展與確保全民經濟權益。（編輯：張均懋）1140610