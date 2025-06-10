上市櫃公司中國投資收益首季達1156億元 寫歷年新高

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（中央社記者蘇思云台北10日電）金管會今天宣布，統計今年第1季，上市櫃公司投資中國的投資利益共新台幣1156億元，創下歷年同期新高。金管會解釋，主要是電子業終端需求暢旺，帶動雲端網路產品銷售，貢獻投資獲利。

金管會今天公布上市櫃公司今年第1季中國與海外投資情形。截至今年第1季止，上市櫃公司共有1194家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1771家的67.42%，較2024年底減少17家。

金管會證期局主秘黃仲豪在例行記者會上說明，上市櫃公司主要基於營運策略考量增加對子公司的持股、因應子公司業務拓展，導致投資金額增加。其中，上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

觀察上市櫃公司今年第1季中國投資收益，上市公司利益1118億元，上櫃公司利益38億元，合計利益1156億元，較去年第1季增加144億元，與歷年同期相較，獲利金額創新高。

黃仲豪指出，主要是其他電子業、電子零組件業及光電業，受惠終端需求增加，帶動獲利成長。

至於上市櫃公司海外投資部分，金管會統計顯示，截至第1季底，上市公司累計投資9兆1968億元，上櫃公司7328億元，合計9兆9296億元，較去年底增加1337億元，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，因此增加海外投資金額。上市、上櫃公司都以半導體業累計投資金額較大。

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進一步觀察投資損益，黃仲豪指出，上市公司第1季海外投資利益2349億元，上櫃公司利益68億元，合計利益2417億元，與歷年同期相較，獲利金額為第3高。

黃仲豪表示，自2018年起，中美貿易戰後上市櫃公司到中國投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含中國地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資中國對台灣上市櫃公司獲利雖有挹注，但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低依賴，透過全球布局方式分散中國投資風險。（編輯：張均懋）1140610