亞力：今年受惠3大成長動能 業績估逐季成長

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）重電大廠亞力副董事長暨總經理鄭朝彬今天表示，亞力今年受惠半導體擴廠、台電強韌電網計畫、電信人工智慧（AI）數據中心布局3大成長動能，今年營運成長樂觀，亞力預估，今年業績可逐季成長，全年目標成長兩位數百分比，業績獲利有機會優於2024年。

亞力上午舉行股東會，歷時約40分鐘結束，順利通過各項議案，會後鄭朝彬接受媒體聯訪。

鄭朝彬表示，今年亞力可持續受惠半導體晶圓廠擴產需求，亞力乾式變壓器、不斷電系統（UPS）配電盤等產品接單成長，近年獲得半導體晶圓廠22.8kv中壓模塑型配電變壓器訂單，半導體業績和應用持續擴大。

鄭朝彬透露，在半導體建廠應用，亞力也布局氣體絕緣變電站（GIS）和低電壓變壓器等，預估今年第3季通過國際認證，預估2026年上半年可明顯出貨。

亞力說明，2024年底半導體應用占整體業績比重超過2成、約22%至23%，今年前5月半導體應用占比達25%。

在台電強韌電網計畫，鄭朝彬指出，在配電自動化開關產品開發成功，每年可取得台電超過新台幣10億元以上訂單；楊梅變壓器二廠完工，每年可取改良型和亭置型變壓器約10億元至15億元訂單；此外亞力持續布局台電靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所需求。

亞力說明，今年前5月台電相關計畫業績占比接近3成。

在AI應用，鄭朝彬表示，亞力持續與中華電信合作，提供網路數據中心（IDC）相關高壓變電所GIS、變壓器、配電盤等產品，其中新北板橋和台東大武機房已完工入帳，預計未來還有3個案件，整體金額預估10億元至15億元。

亞力說明，目前AI應用業績占比約2%至3%，目標到2027年AI業績占比突破5%。

展望目前在手訂單和能見度，亞力表示，在手訂單規模約105億元至110億元，訂單能見度可看到3年後，今年前4月新增接單規模達到50億元，創歷史同期新高，接單持續大於出貨。

展望今年營運，亞力預估業績目標挑戰成長雙位數百分比，預期下半年業績會比上半年佳，今年業績有機會逐季成長，獲利表現有機會較2024年佳。

談到關稅變數，亞力分析，關稅對公司無影響，主要是目前內銷占比達到95%，外銷比重僅5%，其中外銷美國市場占比不到2%，若關稅在10%內，客戶可自行吸收。

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至於新台幣匯率大幅升值影響，亞力表示，應付帳款較多約2000萬美元至2500萬美元，應收帳款較少約950萬美元，新台幣升值對亞力相對有利。

在產能布局，亞力表示，電材二廠和變壓器二廠可各增加年產值新台幣10億元，未來5年不排除因應市況擴產，在新品布局，亞力積極與海外廠商技術合作布局減碳節能的中壓型環保型開關GIS產品，爭取台電認證。（編輯：楊凱翔）1140611