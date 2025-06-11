富康藥局拚明年申請IPO 加速拓點搶進中南部

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（中央社記者何秀玲台北11日電）連鎖藥局市場競爭激烈，醫療設備經銷公司承業醫表示，旗下連鎖藥局富康預計明年申請IPO（首次公開發行），未來3年將持續拓展門市，布局中南部市場。為搶占市場與因應藥師人力挑戰，富康將啟動策略投資計畫與人才培育機制。

承業醫今天發出新聞稿指出，目前富康在全台有60間門市，主要據點集中在雙北地區，並於2024年底進入新竹市場，每年店數穩定成長，規劃於2025到2026年啟動對中部及南部地區的布局。

此外，富康也觀察到藥局整併風潮下，許多藥師與營運人才正為產業提供轉型能量，富康表示，將於今年第3季啟動「策略性投資人與區域通路夥伴會談計畫」，針對未來3年在中南部布局，以及長照通路的展店與營收成長，開放具產業協同的合作或策略投資機會。

富康指出，面對市場關注的藥師人力議題，已提前部署人才吸引與培育機制，包含建立內部「區督升遷地圖」與完整接班制度、提供藥師進修補助與地區調動配套、開放更多跨部門專案參與。

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富康也表示，未來將深化健保通路、延伸長照藥事、寵物保健新通路與數位醫療整合，朝長線發展方向前進。

根據富康官網的公司介紹，富康2008年成立第1家實體門市，每年持續展店，增加商品種類，朝一站式購物的目標邁進；服務範圍除實體門市的商品販售外，更開拓多樣化內容，例如加入長照2.0系統、開啟網路服務通路、與診所進行藥事合作等，2021年與承業醫成為策略合作夥伴。（編輯：林家嫻）1140611